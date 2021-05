Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Umstadt: Nach Einbruch Zeugen gesucht

Groß-Umstadt (ots)

Nachdem bislang Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag (6.5.) in ein Mehrfamilienhaus in der Straße "Im Rech" eingebrochen sind, sucht die Polizei nach Zeugen.

Die Kriminellen gelangten offenbar gegen 3 Uhr unter Einwirkung von Gewalt ins Innere des Hauses. Dort hielten sie Ausschau nach potentieller Beute und stießen auf einen Geldbeutel. Im Anschluss flüchteten sie mit der Geldbörse, darin befindlichen persönlichen Dokumenten und circa 25 Euro Bargeld. Insgesamt wird der Schaden auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder andere sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

