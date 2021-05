Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Zeuge nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Reinheim-Spachbrücken (ots)

Am Freitagnachmittag, 30.04.2021, kam es um 15:00 Uhr in Spachbrücken in der Erbacher Straße Ecke Seestraße im Bereich einer Bushaltestelle zu einem Zusammenstoß zweier Autos im Begegnungsverkehr. Hierbei wurde der Außenspiegel eines Fahrschulautos, VW Golf, beschädigt, sowie dessen Fahrerseite zerkratzt. Der Fahrlehrer konnte angeben, dass eine Frau den blauen Pkw lenkte, der ebenfalls mindestens am Außenspiegel beschädigt sein dürfte. Die Unfallverursacherin fuhr jedoch weiter ohne ihren Pflichten nachzukommen.

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfall geben können, werden gebeten sich unter 06154/6330-0 bei der Polizeistation in Ober-Ramstadt zu melden.

