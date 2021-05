Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Parkenden PKW beschädigt und geflüchtet, Zeugen gesucht

Raunheim (ots)

Am Montag, 26.04.21, parkte ein Verkehrsteilnehmer seinen blauen Opel, um 16:30 Uhr, in der Hermann-Löns-Straße, ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand. Am nächsten Tag stellte der Besitzer, um 10:30 Uhr, an seinem Opel Mokka, vorne links einen erheblichen Sachschaden fest. Vermutlich wurde der Schaden beim Ein-/Ausparken verursacht. Der Unfallbeteiligte entfernte sich offensichtlich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Sachschaden am blauen Opel Mokka wird auf 2000 Euro geschätzt.

