Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Babenhausen: Polizei stoppt betrunkenen Autofahrer

Babenhausen (ots)

Am Bahnübergang in Hergershausen fiel einer Streife der Polizeistation Dieburg in der Nacht zum Mittwoch (05.05.), gegen 1.30 Uhr, ein Autofahrer auf. Die Beamten stoppten den 32 Jahre alten Mann daraufhin und bemerkten, dass er unter Alkoholeinwirkung stand. Ein Atemalkoholtest zeigte 1,1 Promille an. Der 32-Jährige wurde vorläufig festgenommen und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Seinen Führerschein stellten die Ordnungshüter sicher.

Ihn erwartet nun neben dem Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr zudem eine Anzeige wegen Verstoßes gegen die derzeit geltende nächtliche Ausgangssperre, weil er den Polizisten keinen triftigen Grund für die nächtliche Fahrt nennen konnte.

