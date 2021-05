Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Umstadt: Teures Bier/Tankstellenangestellte angepöbelt und gegen Ausgangssperre verstoßen

Groß-Umstadt (ots)

Weil ein 28 Jahre alter Mann am frühen Mittwochmorgen (05.05.), gegen 4.30 Uhr, in einer Tankstelle in der Georg-August-Zinn-Straße lärmte und die Kassiererin anpöbelte, wurde die Polizei verständigt.

Wie sich anschließend herausstellte, wollte der Mann dort trotz Hausverbots ein Bier kaufen. Die Polizei erteilte ihm einen Platzverweis und erstattete unter anderem Anzeige, weil er gegen die derzeit geltende nächtliche Ausgangssperre verstieß. Ihn erwartet nun ein Bußgeld.

