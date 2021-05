Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Messel: 52-Jähriger nach Arbeitsunfall verletzt

Messel (ots)

Am Dienstagmittag (4.5.) gegen 14.50 Uhr kam es in der Halle einer Firma in der Straße "Am Bahnhof" zu einem Arbeitsunfall, bei dem ein 52-jähriger Arbeiter verletzt wurde. Ersten Erkenntnissen zufolge, befand sich der 52-Jährige in einer kleinen Krankabine, mit der Steine zum Lager transportiert wurden. Auf dem Weg nach oben riss das Seil der Transportkabine, woraufhin diese circa eineinhalb Meter nach unten stürzte, aber von einem Sicherungsseil abgefangen werden konnte. Durch den Aufprall erlitt der 52 Jahre alte Mann nach derzeitigem Kenntnisstand nur leichte Verletzungen. Er wurde vorsorglich im Anschluss in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Das 3. Polizeirevier in Darmstadt ermittelt, wie es zu dem Unfall kommen konnte.

