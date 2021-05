Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Höchst: Blaue Piaggio (278-LBU) gestohlen

Höchst (ots)

Ein blaues Kleinkraftrad der Marke Piaggio wurde in der Nacht zum Dienstag (3.-4.5.) in der Friedhofstraße gestohlen. Ob der Diebstahl mit dem Vorfall vom Montag (wir haben berichtet) im Hohebergweg in Zusammenhang steht, prüfen Beamte des Kommissariats 41 in Erbach.

Der jetzt gestohlene Roller mit dem blauen Versicherungskennzeichen 278-LBU war mit dem Lenkradschloss gesichert gewesen, als er am Vorabend gegen 22 Uhr abgestellt wurde. Das Fehlen wurde am Dienstagmorgen bemerkt.

Wer Hinweise zu den Tätern und dem derzeitigen Abstellort der Piaggio geben kann, meldet sich bitte beim Kommissariat 41 in Erbach. Telefon: 06062 / 953-0.

Unsere Bezugsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/4906081

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell