Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Griesheim: Nach Farbschmierereien Ermittlungen aufgenommen

Griesheim (ots)

Nachdem bislang unbekannte Vandalen offenbar im Tatzeitraum zwischen Freitag (30.4.) und Montag (3.5.) an verschiedenen Stellen in Griesheim ihr Unwesen trieben, hat der polizeiliche Staatsschutz die Ermittlungen aufgenommen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand hinterließen die Unbekannten unter anderem bei einer Brücke "Am Alten Bahndamm" blaue Farbschmierereien. Ähnliche Schmierereien wurden auch an einem Stromverteilerkasten im Bereich einer Bushaltestellte in der Wilhelm-Leuschner-Straße festgestellt. Ob die Sachverhalte im Zusammenhang zueinanderstehen, muss im Rahmen der noch andauernden Ermittlungen geprüft werden. Insgesamt wird der Schaden auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder andere sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim polizeilichen Staatsschutz unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

