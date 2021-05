Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Oberzent: Von Unfallstelle geflüchtet

Polizei sucht Zeugen

Oberzent (ots)

Am 04.05.2021 gg. 08:30 - 08:50 Uhr kam es in der Mümlingtalstraße in Oberzent zu einer Beschädigung eines Blumenkastens.

Die Spurenlage deutet daraufhin, dass ein Fahrzeug den Blumenkasten beschädigte.

Der Fahrzeugführer setzte im Anschluss seine Fahrt fort, ohne seinen Verpflichtungen als Unfallverursacher nachzukommen.

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Vorfall machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell