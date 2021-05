Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Dieburg: Auf Geld abgesehen

Zeugen nach räuberischer Erpressung gesucht

Dieburg (ots)

Nachdem es ein junger Mann am Montagnachmittag (3.5.) auf das Geld eines 18-Jährigen im Burgweg abgesehen hatte und mit seiner Beute im Anschluss flüchtete, sucht die Polizei nach Zeugen.

Der 18-Jährige war gegen 16.40 Uhr zu Fuß unterwegs, als ihn plötzlich ein junger Mann ansprach und sein Mobiltelefon wegnahm. Unter Androhung von Gewalt, soll der junge Mann die Herausgabe seines Geldes gefordert haben. Im Anschluss übergab der 18-Jährige ihm circa 100 Euro und erhielt sein Handy zurück. Der junge Mann flüchtete im Anschluss unerkannt. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifen verlief ergebnislos.

Der Flüchtige solle eine weiße Kopfbedeckung, eine graue Jogginghose, eine grau-schwarze Jacke getragen und eine schwarze Umhängetasche dabeigehabt haben.

Ersten Ermittlungen zufolge könnte es sich um einen 16-jährigen Tatverdächtigen gehandelt haben. Die Ermittlungen dauern weiterhin an. Wer in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise zum Aufenthaltsort des Flüchtigen geben kann, wird gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 35 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell