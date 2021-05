Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Darmstadt Kranichstein (ots)

Am Sonntag, den 02.05.2021, hat sich in der Zeit zwischen 13:00 Uhr und 17:00 Uhr auf dem Parkplatz des Penny-Markts in Darmstadt-Kranichstein eine Verkehrsunfallflucht ereignet.

Hierbei wurde ein silberner Chevrolet Captiva an der Frontstoßstange beschädigt.

Wer kann sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall machen? Zeugen werden gebeten, sich beim 1. Revier in Darmstadt zu melden.

