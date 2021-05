Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Erbach: Schwerwiegender Verkehrsunfall unter dem Einfluss von Alkohol

Erbach (ots)

Am Sonntagnachmittag (02.05.) befuhr ein 30 - jähriger Fahrzeugführer gegen 17.40 Uhr mit hoher Geschwindigkeit die Straße "am Mümlingbogen" in Erbach und beabsichtigte in die Neckarstraße (B45) einzufahren. Aus bislang unbekannter Ursache kollidierte er ungebremst mit einem vorfahrtsberechtigten 51-jährigen Verkehrsteilnehmer aus Zwingenberg, der die Neckarstraße befuhr. Hierbei wurden beide Autofahrer leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme fiel auf, dass der Unfallverursacher unter dem Einfluss von Alkohol stand. Für die Abschleppung der Fahrzeuge war die Neckarstraße ca. 2 Stunden teilweise voll gesperrt. Die Verkehrsmaßnahmen und die Beseitigung der ausgelaufenen Betriebsstoffe erfolgten durch die freiwillige Feuerwehr. Den 30-jährigen Fahrzeugführer erwartet ein Strafverfahren wegen des Fahrens unter dem Einfluss von Alkohol.

