Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Darmstadt- Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Darmstadt (ots)

In der Nacht vom 30.04.2021 bis zum Mittag des 01.05.2021, kam es in der Müllerstraße in Darmstadt zu einem Verkehrsunfall mit einem geparkten PKW. Dabei stieß der unbekannte Unfallverursacher vermutlich beim Ein- oder Ausparkversuch gegen einen am Straßenrand geparkten schwarzen VW Golf. An dem Golf entstand dabei erheblicher Sachschaden im Frontbereich. Der Unfallverursacher entfernte sich jedoch ohne den Unfall zu melden vom Unfallort. Die Polizei sucht nun Unfallzeugen, oder Personen, die einen Hinweis auf das verursachende Fahrzeug geben können. Hinweise bitte an das 1. Polizeirevier in Darmstadt, Telefon 06151/969 3610.

