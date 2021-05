Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Rimbach: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Rimbach (ots)

Rimbach: Am Freitag (30.04.) zwischen 11:00 - 11:15 Uhr beschädigte ein unbekannnter Fahrzeugführer einen grauen PKW VW T-Cross, der in der Rathausstraße gegenüber einer Bäckerei geparkt war. Die Schadenshöhe beträgt etwa 750,- Euro, an dem VW T-Cross entstand an der Fahrertüre unter dem Aussenspiegel ein langer Kratzer im Lack.

Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Heppenheim unter der Telefonnummer 06252/706-0 entgegen.

