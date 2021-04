Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Fahrradfahrerin stößt gegen Lkw - Zeugen gesucht.

Darmstadt (ots)

Eine 49-jährige Frau aus Darmstadt befuhr am Freitag, dem 30.04.2021 gegen 14:57 Uhr mit ihrem Fahrrad die Bleichstraße. Aus bisher ungeklärter Ursache fuhr die Fahrradfahrerin in Höhe der Bleichstraße 10 vom Gehweg in entgegengesetzte Fahrtrichtung auf die Fahrbahn. Dadurch kollidierte sie mit dem Lkw eines 51-jährigen Mannes aus Obernburg. Die Fahrradfahrerin wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden. Während der Verkehrsunfallaufnahme wurde der Verkehr kurzzeitig beeinträchtigt.

Zur Klärung der Unfallursache sucht die Polizei Zeugen die sachdienliche Hinweise geben könen. Hinweise bitte an das 1. Polizeirevier in Darmstadt, Telefon 06151/969 3610.

