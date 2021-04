Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Zwei Zigarettenautomaten aufgebrochen

Darmstadt (ots)

Zwei Zigarettenautomaten gerieten am Donnerstag (29.04) in das Visier von Kriminellen. Gegen 05.15 Uhr wurde ein aufmerksamer Zeuge in der Artilleriestraße wegen des beim Aufbruchs entstandenen Krachs auf die Tat aufmerksam und alarmierte die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den insgesamt 3 dunkel gekleideten Tatverdächtigen verlief bislang ohne Erfolg. Zudem wurde in der Stauffenbergstraße ebenfalls ein Zigarettenautomat aufgebrochen. Hierbei gelang den Täter unerkannt die Flucht. Der verursachte Schaden bei den beiden Aufbrüchen beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Die Beamten der EDC (Ermittlungsgruppe City) prüfen, ob diese beiden Taten um Zusammenhang stehen und suchen Zeugen, die sachdienlichen Hinweisen geben können (06151-969-0).

