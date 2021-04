Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Verkehrsunfallflucht in Erfelden

Riedstadt - Erfelden (ots)

Erfelden: Am Donnerstag, den 29.04., in der Zeit zwischen 08:25 Uhr und 12:40 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen in der Riedstraße in Erfelden geparkten grauen Hyundai Kleinwagen. Der Unfallverursacher streifte das geparkte Fahrzeug linksseitig und floh von der Unfallstelle. Der Eigentümer des Hyundai hat einen Schaden von ca. 500 Euro zu beklagen.

Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei in Groß-Gerau unter der Telefonnummer 06152 / 175-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell