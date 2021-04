Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ginsheim-Gustavsburg: Streit unter Arbeitern/19-Jähriger mit Stichverletzungen

Ginsheim-Gustavsburg (ots)

Aus bislang nicht bekannten Gründen gerieten am Donnerstagnachmittag (29.04.), gegen 13.40 Uhr, zwei Arbeiter auf einem Firmengelände in der Robert-Bosch-Straße in Streit. Ein 25 Jahre alter Mann verletzte hierbei nach derzeitigem Ermittlungsstand einen 19-Jährigen durch Stichverletzungen mit einem bislang unbekannten Gegenstand schwer und flüchtete nach der Tat zu Fuß vom Tatort.

Die Fahndungsmaßnahmen der Polizei nach dem Flüchtigen laufen derzeit. Der 19-Jährige wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei zu den genauen Hintergründen der Tat dauern derweil an.

