Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Altheim: Hoher Sachschaden nach PKW-Bränden

Münster-Altheim (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen (29.04.), 02.39 Uhr, wurden der Zentralen Leitstelle Dieburg zwei brennende PKW unter einem Carport in der Friedrich- Lehr- Straße in Münster- Altheim gemeldet. Bei Eintreffen der Feuerwehr und Polizei standen ein PKW BMW und Mercedes in Vollbrand, der hölzerne Carport wurde ebenfalls stark beschädigt. Hinweise zur Brandursache liegen aktuell noch nicht vor, der durch den Brand entstandene Sachschaden wird auf 105.000.- Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen vor Ort aufgenommen.

Alexander Lorenz, EPHK (Polizeiführer vom Dienst)

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell