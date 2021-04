Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Michelstadt/Eulbach: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Michelstadt (ots)

Am Mittwoch, den 28.04.2021 gegen 18:24 Uhr kam es auf der auf der B 47, kurz nach dem Englischen Garten in Eulbach zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 20-jähriger Miltenberger befuhr mit seinem Seat die B 47 von Amorbach kommend in Fahrtrichtung Würzberg als er aufgrund nichtangepasster Geschwindigkeit auf gerader Fahrbahn nach rechts von dieser abkam und mit einem dort befindlichen Baum kollidierte. An seinem Fahrzeug entstand Totalschaden. Der Miltenberger wurde schwer verletzt ins Krankenhaus verbracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell