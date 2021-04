Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Bieberau: Einbruchsversuch misslingt

Wer kann Hinweise geben?

Groß-Bieberau (ots)

Nachdem bislang Unbekannte im Tatzeitraum zwischen Freitag (23.4.) und Dienstag (27.4.) versuchten, in ein Mehrfamilienhaus in der Jahnstraße einzubrechen, sucht die Polizei nach Zeugen. Unter Einwirkung von Gewalt versuchten die Kriminellen die Haustür aufzuhebeln, was ihnen misslang. Die Tür hielt dem Einbruchsversuch stand. Im Anschluss suchten sie das Weite. Hinweise werden an die Beamtinnen und Beamten des Kriminalkommissariats 21/22 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 erbeten.

