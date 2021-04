Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Computergeräte und Kamera aus Büroräume entwendet

Zeugen nach Einbruch gesucht

Darmstadt (ots)

Auf ein Bürogebäude in der Pallaswiesenstraße, Ecke Sensfelderweg, hatten es Kriminelle in der Nacht zum Dienstag (26.-27.4.) abgesehen. Zwischen Montagabend, 17 Uhr, und Dienstagmorgen verschafften sich die Täter über die Dachterrasse und der dortigen Balkontür gewaltsam Zugang zu den Räumen. Auf der Suche nach Wertgegenständen wurden die Einbrecher fündig und ließen mehrere Computer und eine Kamera im Wert von mehreren Tausend Euro mitgehen. Die Darmstädter Kriminalpolizei (K21/22) ermittelt in diesem Fall und nimmt sachdienliche Hinweise, die der Aufklärung der Tat dienlich sind, unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell