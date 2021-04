Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Heppenheim (ots)

Am Dienstag, dem 27.04.2021, gegen 17.30 Uhr, ereignete sich an der Kreuzung Ludwigstraße/Gräffstraße in Heppenheim beim Abbiegen ein Sachschadensunfall. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeistation in Heppenheim Tel.: 06252-706-0 zu melden.

