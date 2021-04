Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Babenhausen: Von Bewohner überrascht

Kriminelles Vorhaben scheitert

Babenhausen (ots)

Drei bislang unbekannte Männer versuchten am Montagnachmittag (26.4.) in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses "Im Erloch" einzubrechen. Nach derzeitigem Kenntnisstand verschafften sich die Unbekannten gegen 17 Uhr zunächst Zutritt zum Treppenhaus. Als sie gerade versuchten unter Einwirkung von Gewalt eine Tür aufzubrechen, wurde offenbar der Bewohner auf den verursachten Lärm aufmerksam. Beim Öffnen der Wohnungstür stellte er die drei Unbekannten fest, woraufhin diese umgehend flüchteten. Die Flüchtigen sollen maskiert gewesen sein und eine Eisenstange bei sich gehabt haben. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei in Dieburg nach weiteren Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Unter der Rufnummer 06071/9656-0 kann Kontakt mit den Beamtinnen und Beamten aufgenommen werden.

