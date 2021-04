Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Münster: Gartenhütte im Visier Krimineller

Wer kann Hinweise geben?

Münster (ots)

Eine Gartenhütte in der Straße "An der Gersprenz" rückte in der Nacht zum Dienstag (27.4.) in das Visier Krimineller.

Nach derzeitigem Kenntnisstand verschafften sich die Unbekannten gegen 3 Uhr Zutritt zum Grundstück. Durch Aufhebeln der Tür, gelangten sie in die Gartenhütte. Neben einem Laubbläser und einer Tischkreissäge, entwendeten sie auch ein dort abgestelltes schwarzes E-Bike des Herstellers "Sduro". Im Anschluss flüchteten sie mit ihrer Beute unerkannt. Insgesamt wird der Schaden auf circa 2.000 Euro geschätzt. Wie sie die Gegenstände abtransportieren konnten, muss im Rahmen der Ermittlungen geprüft werden.

Die Ermittlungsgruppe der Polizei in Dieburg ist mit dem Fall betraut und fragt: Wer hat in diesem Zeitraum Verdächtiges beobachtet? Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort der entwendeten Gegenstände geben? Die Ermittlerinnen und Ermittler sind unter der Rufnummer 06071/9656-0 zu erreichen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell