Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Babenhausen: Nach Mountainbike-Diebstahl Zeugen gesucht

Babenhausen (ots)

Ein Mountainbike rückte am Montagabend (26.4.), im Tatzeitraum zwischen 19.30 und 21 Uhr, in das Visier Krimineller. Das Rad "Aim 2020" der Marke "Cube" war an einem Mast in der Ziegelhüttenstraße angeschlossen. Unter Anwendung von Gewalt, gelang es den Unbekannten das Fahrrad zu entwenden. Im Anschluss flüchteten sie mit ihrer Beute unerkannt. Der Schaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Die Ermittlungsgruppe der Polizei in Dieburg ist mit dem Fall betraut und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06071/9656-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell