Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Scheibe eingeschlagen

Fahrzeugpapiere und Dokument gestohlen

Polizei ermittelt

Darmstadt (ots)

In der Nacht zum Dienstag (26.-27.4.) haben Kriminelle die Scheibe eines in der Kasinostraße geparkten weißen Renault Trafic eingeschlagen, den Innenraum nach Beute durchsucht und die Fahrzeugpapiere sowie weitere Unteralgen entwendet. Der Darmstädter Kripo (K21/22) ermittelt und nimmt unter der Rufnummer 06151/969-0 alle in diesem Zusammenhang stehenden Hinweise entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell