Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau: An drei Autos Reifen zerstochen/Polizei sucht Zeugen

Groß-Gerau (ots)

An drei, auf einem direkt an den Friedhof angrenzenden Parkplatz im Nordring abgestellten Fahrzeugen, wurde in der Nacht zum Sonntag (25.04.) von Unbekannten jeweils der hintere, rechte Reifen zerstochen.

Die Beamten der Polizeistation Groß-Gerau ermitteln nun wegen Sachbschädigung und bitten Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, um Kontaktaufnahme unter der Telefonnummer 06152/1750.

