Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Verkehrsunfallflucht in Leeheim

Riedstadt (ots)

In Leeheim ereignete sich in der Zeit von Samstag den 24.04. bis Sonntag den 25.04. ein Verkehrsunfall im Ostring. Hier wurde durch den Unfallverursacher ein geparktes Fahrzeug im Heckbereich beschädigt. Der Unfallverursacher kam seinen Pflichten nicht nach und entfernte sich nach dem Zusammenstoß, unerkannt von der Unfallstelle. Die Polizeistation in Groß-Gerau sucht nun Zeugen, welche Angaben zum Unfallverursacher, dessen Fahrzeug und der genauen Unfallzeit machen können. Sachdienliche Hinweise können persönlich, schriftlich oder online der Dienststelle in Groß-Gerau mitgeteilt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell