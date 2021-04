Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Roller nach Unfall beschädigt

Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

Nach einem Verkehrsunfall, der sich am Sonntagnachmittag (25.4.) auf einem Parkplatz in der Klausenburger Straße ereignete, sucht die Polizei nach Zeugen. Nach derzeitigem Kenntnisstand stieß im Tatzeitraum zwischen 16 und 17 Uhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer offenbar beim Zurücksetzen gegen einen geparkten Roller. Durch den Anstoß fiel der Roller um und es entstand Sachschaden. Anschließend hinterließ der oder die Unbekannte eine Nachricht mit einer Mobilrufnummer am Roller. Da die angegebene Rufnummer unvollständig ist, konnte mit der Verfasserin oder dem Verfasser bislang kein Kontakt aufgenommen werden.

In diesem Zusammenhang bittet das 2. Polizeirevier in Darmstadt um Kontaktaufnahme aller, die den Unfall beobachten konnten und Angaben zum Verursacher oder Verursacherin machen können. Die Ermittlerinnen und Ermittler sind unter der Rufnummer 06151/969-0 zu erreichen.

