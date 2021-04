Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Kindertagesstätte von Einbrechern heimgesucht

Darmstadt (ots)

Am Sonntagabend (25.4.) haben Kriminelle ihr Unwesen in der Trierer Straße getrieben und sich dort gewaltsam Zugang zu dem Gebäude einer Kindertagesstätte sowie angrenzenden und dazugehörigen Containern verschafft. Bevor sie dabei gegen 20 Uhr von Zeugen überrascht und in die Flucht geschlagen wurden, ließen sie Werkzeuge mitgehen, die ihnen bei der Suche in den Räumen in die Hände fielen. Um in diese zu gelangen, hatten sie zuvor die Fenster eingedrückt. Durch das plötzliche Erscheinen von Zeugen, suchten sie umgehend das Weite. Dabei konnten das Duo beobachtet und grob beschrieben werden. Demnach handelte es sich um Jugendliche im Alter zwischen 15 und 16 Jahren. Die Körpergröße wurde auf etwa 1,60 Meter bis 1,70 Meter geschätzt und ihre Statur als "schlank" wahrgenommen. Sie hatten kurze dunkle Haare und trugen sportliche Kleidung in den Farben Schwarz und Weiß. Hinweise zur Identität des Duos werden von der Ermittlungsgruppe-City in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell