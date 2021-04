Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Grauer Fiat im Visier von Kriminellen

500 Euro Schaden

Darmstadt (ots)

Am Freitag (23.4.) in der Zeit zwischen 16.30 Uhr und 18 Uhr geriet ein in der Dieburger Straße auf dem Parkplatz eines Restaurants abgestellter Fiat in das Visier von Kriminellen. Gewaltsam verschafften sich die Täter Zugang zu den Innenräumen und verursachten dabei einen Schaden an dem grauen Fahrzeug in Höhe von mindestens 500 Euro. Nach ersten Erkenntnissen machten die Täter keine Beute. Die Darmstädter Kripo (K21/22) ermittelt wegen des versuchten besonders schweren Diebstahls und nimmt unter der Rufnummer 06151/969-0 sachdienliche Hinweise entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell