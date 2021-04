Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Raunheim: Polizei kontrolliert zwei Lokalitäten/Coronaverstöße festgestellt

Raunheim (ots)

Ein Lokal in der Frankfurter Straße sowie ein Weiteres "An der Lache", kontrollierten Beamte der Polizeistation Rüsselsheim am vergangenen Wochenende nach Hinweisen aus der Bevölkerung.

Am späten Samstagabend (24.04.) trafen die Ordnungshüter hierbei fünf Personen in der Bar in der Frankfurter Straße an. Zudem wurden in den Räumlichkeiten sechs Spielautomaten ohne bzw. mit abgelaufenen Prüfsiegeln festgestellt. Die Beamten erstatteten unter anderem gegen alle Angetroffenen Anzeigen wegen Verstößen gegen die derzeit geltenden Coronaregeln und erteilten Platzverweise. Die Ermittlungen bezüglich des Verdachts auf unerlaubtes Glücksspiel dauern an.

In der Nacht zum Sonntag (25.04.), gegen 1.30 Uhr, überprüfte die Polizei dann eine Bar "An der Lache". Dort trafen die Gesetzeshüter 12 Personen an. Ob diese zuvor ein illegales Glücksspiel abhielten, ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Insgesamt hatten die Personen rund 8000 Euro Bargeld bei sich. Gegen alle Anwesenden erstatteten die Beamten Anzeigen wegen der Coronaverstöße.

