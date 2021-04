Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Biebesheim: Brummis geplündert/Polizei sucht Zeugen

Biebesheim (ots)

Zwei in der Otto-Hahn-Straße abgestellte Sattelzugmaschinen, gerieten in der Zeit zwischen Freitagabend (23.04.) und Sonntagabend (25.04.) in das Visier von Unbekannten.

Die Täter demontierten Außenspiegel, eine Sonnenschutzleiste, Scheibenwischer, einen ABS-Druckschlauch sowie Stromkabel und ließen die Bauteile anschließend mitgehen. An den Brummis entstand insgesamt ein Schaden von über 5000 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Gernsheim unter der Rufnummer 06258/9343-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell