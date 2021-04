Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Gernsheim: Brand auf Brückenbaustelle

Gernsheim (ots)

Zu einem Brand auf der Brückenbaustelle in der Pfungstädter Straße in Gernsheim kam es am frühen Montagmorgen (26.04.). Gegen 01.40 Uhr erfolgte der erste Anruf. Bereits da erleuchteten hohe Flammen den Nachthimmel. Die eintreffende Polizeistreife stellte auf der Brücke über die Bahnlinie brennende Bitumenrollen fest, die zudem für starke Rauchentwicklungen sorgten. Vorsorglich wurde die Bevölkerung mit Lautsprecherdurchsagen und Warnmeldungen über die Medien zum Schließen der Fenster aufgefordert. Der Bahnverkehr musste kurzzeitig eingestellt werden.

Nach ersten Erkenntnissen muss von Brandstiftung ausgegangen werden. Die Brandstelle ist abgesperrt. Die Polizei schätzt den Schaden auf ca. 20.000 EUR.

Die Feuerwehr Gernsheim war mit 33 Einsatzkräften vor Ort und meldete um 03.15 Uhr den Brand für gelöscht.

EPHK Bösl, Polizeiführer Polizeipräsidium Südhessen

