Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Verkehrsunfall mit verletztem Rollerfahrer - Zeugen gesucht

Wald-Michelbach (ots)

Ein 28-jähriger Mann aus Wald-Michelbach befuhr am Donnerstag, den 22.04.21 gegen 13:00 Uhr mit seinem Mokickroller die Straße Am Kohlhof bergab in Fahrtrichtung Rudi-Wünzer-Straße und wollte dann nach rechts auf die Rudi-Wünzer-Straße auffahren. Eine 27-jährige Frau aus Wald-Michelbach befuhr mit ihrem Pkw die Rudi-Wünzer-Straße und bog dann in die Straße Am Kohlhof nach links ab. In der Straße Am Kohlhof kam der bergauf-fahrenden Dame der Rollerfahrer entgegen. Aus bisher ungeklärten Gründen verlor der Rollerfahrer die Kontrolle und stürzte, wobei der Roller in das Fahrzeug der Dame schleuderte. Der Rollerfahrer erlitt durch den Sturz leichte Verletzungen, am Roller sowie am Pkw entstand Sachschaden.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Wald-Michelbach, tel. 06207/94050, in Verbindung zu setzen.

Berichterstatter: PHK Wittmann

Bowitzky, KHK

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell