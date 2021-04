Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt: Brand auf Balkon

Mehrere leicht verletzte Personen

Weiterstadt (ots)

Am Sonntag (25.04.) wird bei der Rettungsleitstelle Dieburg gegen 01.30 Uhr ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Schulstraße im Ortsteil Schneppenhausen gemeldet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand geriet das Mobiliar auf dem Balkon einer Wohnung im Obergeschoss durch noch glühende Kohlen in Brand, welche dort in einem Gefäß zum Auskühlen lagerten. Durch den Brand wurden auch Teile der Fassade beschädigt. Alle Bewohner des Mietshauses konnte dieses eigenständig verlassen, wobei fünf Personen leichte Verletzungen durch das Einatmen von Rauch erlitten. Sie wurden durch die eingesetzten Rettungskräfte vor Ort erstversorgt. Ein 40-jähriger Mann sowie zwei Kinder im Alter von 3 und 8 Jahren wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro. Neben zweier Polizeistreifen waren auch Einsatzfahrzeuge der freiwilligen Feuerwehren Weiterstadt und Schneppenhausen sowie mehrere Rettungsfahrzeuge im Einsatz. Nach Beendigung der Löscharbeiten konnten die Anwohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Berichterstatter: POK Remmel, 3. Polizeirevier

Matthias Brosch, EPHK und PvD

