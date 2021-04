Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Verkehrsunfallflucht am 24.04.21, im Zeitraum 17:00 - 20:00 Uhr.

64560 Riedstadt, Bertha-von-Suttner-Straße (ots)

Die Geschädigte parkte ihren weißen Opel in der Bertha-von-Suttner Straße in Riedstadt-Wolfskehlen. Abstellort war in einem Parkstreifen, Höhe Hausnummer sechs. Ein weiteres Fahrzeug touchierte den linken vorderen Stoßfänger und richtete hierbei Sachschaden - in Höhe von ca. 1.000,- EUR - an. Ohne Angaben seiner Personaldaten verlies der Verursacher den Unfallort. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Groß-Gerau, Telefon: 06152-1750, zu melden.

