POL-DADI: Münster, Unfallflucht, umgefahrenes Verkehrsschild beschädigt geparkten Pkw

Darmstadt-Dieburg (ots)

Am Freitag, den 23.04.2021, zwischen 15.00 Uhr und 15:45 Uhr wurde in Münster, Kreuzung Wilhelm-Lehr Straße / Lise-Meitner Straße ein Verkehrsschild umgefahren. Das Schild mit samt Mast wiederum fiel gegen einen in unmittelbarer Nähe geparkten Peugeot und beschädigte diesen. Der bislang unbekannte Unfallverursacher flüchtete anschließend. Nach ersten Einschätzungen entstand ein Schaden von ca. 1000.-EUR.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum Hergang, insbesondere zu dem genannten Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Dieburg unter 06071/9656-0 zu melden. Berichterstatter: Herrmann, PK` in

