Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Mit Auto auf Angehörige zugefahren/Polizei nimmt 45-Jährigen fest

Darmstadt (ots)

Aus bislang unbekannten Gründen ist am Samstagnachmittag (24.04.), gegen 15.00 Uhr, ein 45-Jahre alter Mann in der Hilpertstraße mit dem Auto auf mehrere Familienangehörige zugefahren. Verletzt und erfasst von dem Fahrzeug wurde hierbei niemand. Bei den Angehörigen, die sich rechtzeitig in Schutz bringen konnten, handelt es sich um die Ehefrau des 45-Jährigen, dessen Schwägerin sowie drei Kinder im Alter zwischen 5 und 16 Jahren. Die alarmierte Polizei nahm den Mann anschließend vorläufig fest. Er soll auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt werden. Weil er unter Alkoholeinwirkung stand, musste er zudem eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Die genauen Hintergründe der Tat sind nun Gegenstand der Ermittlungen von Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft.

Mit weiteren Ermittlungsergebnissen ist nicht vor Montag (26.04.) zu rechnen. Auskünfte erteilt dann ausschließlich die Pressestelle der Staatsanwaltschaft in Darmstadt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell