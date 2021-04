Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Darmstadt Innenstadt: Unfallflucht mit Verletzten: Polizei sucht silbernen Peugeot 206 und Unfallzeugen

Darmstadt (ots)

Am Samstag den 17.04.2021 gegen 16:30 Uhr kam es an der Kreuzung Kasinostraße / Pallaswiesenstraße in Höhe Burger King zu einem Unfall, bei dem ein Peugeot 206 auf einen Suzuki auffuhr.

Hierbei wurden die beiden Insassen des Suzuki leicht verletzt und es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 5000EUR.

Nach einem kurzen Gespräch zwischen den Unfallbeteiligten entschied sich der Unfallverursacher zur Flucht. Hierbei fuhr er bei roter Ampel über die Rechtabbiegerspur geradeaus auf der Kasinostraße in Richtung Bismarckstraße. Bei dem Unfallverursacher soll es sich um einen grauen Peugeot 206 gehandelt haben.

Die Polizei sucht Unfallzeugen, oder Personen, die einen Hinweis auf das flüchtige Fahrzeug geben können. Hinweise bitte an das 1. Polizeirevier in Darmstadt, Telefon 06151/969 3610.

Berichterstatter: POK Dautfest

Eingestellt: PHK Grischy

