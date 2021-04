Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Verkehrsunfallflucht im Begegnungsverkehr

Erbach (ots)

Am Freitag (23.04.) gegen 05:40 Uhr, kam es auf der K49 zwischen Mossautal und Erbach in Höhe einer am rechten Fahrbahnrand abgestellten Warnbarke zu einer Kollision zweier Pkw. Hierbei wurde bei einem in Richtung Erbach fahrenden weißen Ford Fiesta mit markanten orangenen Details auf dem Lack der Fahreraußenspiegel beschädigt. Das andere Unfallbeteiligte Fahrzeug flüchtete vom Unfallort in Fahrtrichtung Mossautal. Beim beschädigten Pkw entstand ein Schaden von 500,- EUR. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Unfallgeschehen oder dem Unfallbeteiligten machen können, werden gebeten sich bei der Polizeidienststelle in Erbach telefonisch zu melden (06062/953-0).

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell