Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Versuchter Einbruch in Vereinsräume?

Wer hat verdächtige Personen beobachtet?

Darmstadt (ots)

In der Mauerstraße haben bislang noch unbekannte Täter in der Nacht zum Freitag (22.-23.4.) versucht, gewaltsam in die Räume eines gemeinnützigen Vereins zu gelangen. Dabei war ein gekipptes Fenster in das Visier der Kriminellen geraten, welches sie gewaltsam aufdrückten. Nach ersten Erkenntnissen ließen die Unbekannten jedoch von ihrem weiteren Vorgehen ab und ergriffen die Flucht. Ob das daran lag, dass das Fenster in einen Heizungskeller führte oder ob die Täter möglicherweise gestört wurden, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Wegen des versuchten besonders schweren Diebstahls hat die Ermittlungsgruppe-City ein Verfahren eingeleitet. Unter der Rufnummer 06151/969-0 nehmen die Beamten alle in diesem Zusammenhang stehenden Hinweise entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell