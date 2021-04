Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Eberstadt: Doppelverglasung von Klinikgebäude mutwillig beschädigt

3000 Euro Schaden /Zeugen gesucht

Darmstadt-Eberstadt (ots)

Wie jetzt bekannt wurde, haben offenbar Vandalen im Zeitraum zwischen Montag (19.4.) und Freitag (23.4.) ihr Unwesen im Bereich eines Klinikgebäudes in der Heidelberger Landstraße getrieben. Am Freitagvormittag, gegen 11 Uhr waren die Schäden an mindestens vier Fenstern des Gebäudes bemerkt und Anzeige bei der Polizei erstattet worden. Nach ersten Ermittlungen hatten die Täter mit einem Holzpfosten die Außenseite der Doppelverglasung eingeworfen und damit einen Schaden von rund 3000 Euro verursacht. Die Dezentrale Ermittlungsgruppe von der Polizei in Pfungstadt hat ein Verfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet und nimmt alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienlichen Hinweise unter der Rufnummer 06157/9509-0 entgegen.

