Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Kontrolle endet mit Untersagung der Weiterfahrt und Strafanzeige

Darmstadt (ots)

Nach ihrer Kontrolle am Donnerstagmorgen (22.4.) im Brunnenweg wird sich eine 64 Jahre Frau aus Darmstadt zukünftig in einem Strafverfahren verantworten müssen. Gegen 10 Uhr war die 64-Jährige am Steuer ihres Autos von den Ordnungshütern aus Pfungstadt gestoppt und überprüft worden. Dabei stellte sich heraus, dass die Darmstädterin nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Somit endete die Fahrt an Ort und Stelle und die Beamten leiteten zudem ein Strafverfahren ein.

