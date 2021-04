Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lampertheim: Navi und Tasche aus Auto gestohlen/Wer hat etwas bemerkt?

Lampertheim (ots)

Ein in der Alicestraße geparkter Toyota, geriet in der Nacht zum Freitag (23.04.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter verschafften sich auf bislang nicht bekannte Weise Zugang in das Fahrzeug und entwendeten anschließend ein mobiles Navigationsgerät sowie eine Tasche und einen Korb aus dem Auto.

Hinweise in diesem Zusammenhang werden erbeten an die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell