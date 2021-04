Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Unbekannter stößt 67-Jährige in Einkaufsmarkt zu Boden und entwendet Handtasche/Kripo sucht Zeugen

Rüsselsheim (ots)

Eine 67 Jahre alte Frau wurde am Donnerstagvormittag (22.04.), gegen 10.00 Uhr, in einem Einkaufsmarkt in der Alzeyer Straße von einem Unbekannten in den Rücken gestoßen und stürzte daraufhin zu Boden. Der Kriminelle griff sich anschließend die Handtasche der Frau samt Bargeld und persönlichen Dokumenten aus deren Einkaufswagen und flüchtete mit der Beute unerkannt aus dem Markt. Die 67-Jährige zog sich bei dem Sturz Blessuren leichterer Art zu.

Die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 10) hat die Ermittlungen wegen des Handtaschenraubes übernommen und bittet Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, um Kontaktaufnahme unter der Telefonnummer 06142/6960.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell