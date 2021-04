Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Babenhausen: Zeugen nach Brand einer Wiese gesucht

Babenhausen (ots)

Nachdem am Donnerstagabend (22.4.) in der Straße "Am Viehtrieb" eine Wiese brannte, sucht die Polizei nach Zeugen.

Gegen 17.40 Uhr wurde die Polizei über den Brand informiert. Die Wehren aus Babenhausen und Langstadt konnten die Flammen schnell unter Kontrolle bringen. Auf der circa 200 Quadratmeter großen Wiese befand sich unter anderem Gehölz, welches ebenfalls brannte. Insgesamt wird der hierbei entstandene Schaden auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Ersten Hinweisen zufolge wurden zwei junge Männer beim Einsatzort festgestellt, die kurz nach Entstehung des Feuers geflüchtet sein sollen. Ihr Alter wurde auf 18-22 Jahre und ihre Größe auf 1,60-1,70 Meter geschätzt. Beide sollen eine kräftige Statur gehabt haben. Einer der Männer trug einen olivgrünen Pullover und hatte seine dunklen langen Haare zu einem Zopf gebunden. Sein Begleiter, der kurze dunkle Haare gehabt haben soll, hatte eine schwarze Hose und einen weißen Pullover an.

Ob die beiden Unbekannten im Zusammenhang mit dem Brand stehen, muss im Rahmen der Ermittlungen geprüft werden. Da nach jetzigem Stand eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden kann, sucht das Kriminalkommissariat 10 in Darmstadt nach weiteren Zeugen, die Hinweise zur Brandentstehung oder zum Aufenthaltsort der beiden Männer geben können. Die Ermittlerinnen und Ermittler sind unter der Rufnummer 016151/969-0 zu erreichen.

