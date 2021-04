Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Roßdorf: Kriminelle erbeuten Pedelec aus Gartenhütte

Wer hat Verdächtiges beobachtet?

Roßdorf (ots)

Ein Pedelec in der Egerländer Straße rückte in der Nacht zum Donnerstag (22.4.) in das Visier Krimineller.

Das Bike war in einer dortigen Gartenhütte abgestellt. Die Unbekannten verschafften sich unter Anwendung von Gewalt Zutritt zur Hütte und machten sich das Pedelec des Herstellers "EBIKE" zur Beute. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt. Insgesamt wird der Schaden auf über 2000 Euro geschätzt.

Wer Hinweise zum Sachverhalt geben kann oder Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, Kontakt mit der Ermittlungsgruppe der Polizei in Ober-Ramstadt unter der Rufnummer 06154/6330-0 aufzunehmen.

