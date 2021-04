Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt-Riedbahn: Mülltonne vor Elektrofachmarkt in Brand gesetzt

Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht?

Weiterstadt (ots)

Wie der Polizei jetzt bekannt wurde, haben noch unbekannte Täter offenbar in der Nacht zum Donnerstag (21.-22.4.) ihr Unwesen auf dem Gelände eines Elektrofachmarktes in der Robert-Koch-Straße getrieben und dort eine Mülltonne im Nahbereich des Haupteinganges in Brand gesetzt. Welches Ziel die Täter damit verfolgten, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Glücklicherweise blieb der Brand lokal auf die Plastikmülltonne begrenzt und griff nicht auf das Gebäude über. Der verursachte Schaden wird auf rund 100 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei in Darmstadt ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Die Tatzeit wird nach ersten Erkenntnissen zwischen 3.45 Uhr und 4.15 Uhr eingrenzt. Wer zu dieser Zeit und in Tatortnähe verdächtige Personen beobachten konnte, wird gebeten, sich mit den Ermittlern von der Darmstädter Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. Unter der Rufnummer 06151/9690 sind die Beamten des Kommissariats 10 zu erreichen.

